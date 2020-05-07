СКА заключил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Антипиным

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о переходе экс-защитника магнитогорского «Металлурга» Виктора Антипина.

Как сообщается на официальном сайте СКА, соглашение с игроком рассчитано на два года.

Антипин является победителем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов в составе «Металлурга».

В минувшем сезоне Антипин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых отметился пятью голами и 14 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что хоккеист Михаил Пашнин перешёл из «Салавата Юлаева» в «Металлург».