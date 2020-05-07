КХЛ не будет определять чемпиона сезона и обладателя Кубка Гагарина

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение не определять чемпиона регулярного сезона и обладателя Кубка Гагарина по итогам сезона-2019/20, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призёров чемпионата КХЛ, не существует», — говорится в официальном пресс-релизе КХЛ.

Таким образом, места с первого по восьмое поделили коллективы, вышедшие в полуфиналы конференций розыгрыша Кубка Гагарина. Тем временем остальные позиции были распределены в соответствии с результатами команд в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским нападающим Григорием Денисенко.