Плющенко подтвердил переход Трусовой в его группу

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко объявил о переходе фигуристки Александры Трусовой в его группу.

«Процесс начался, готовим официально документы в федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы в самоизоляции, но сейчас время переходов, мы всё делаем официально, как должно быть. Считаю, Саше за столько лет, что она каталась в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее Уткин прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе.