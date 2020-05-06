Плющенко подтвердил переход Трусовой в его группу

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Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко объявил о переходе фигуристки Александры Трусовой в его группу.
Плющенко подтвердил переход Трусовой в его группу
  • globallookpress.com

«Процесс начался, готовим официально документы в федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы в самоизоляции, но сейчас время переходов, мы всё делаем официально, как должно быть. Считаю, Саше за столько лет, что она каталась в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее Уткин прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе.

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