Боец ММА Кузнецов заверил, что не хотел оскорбить жителей Кавказа

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Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов признался, что не хотел оскорбить жителей Кавказа своим клипом про действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец ММА Кузнецов заверил, что не хотел оскорбить жителей Кавказа
  • © Аккаунт Дмитрия Кузнецова
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На вопрос, хотел ли Кузнецов оскорбить жителей Кавказа, он ответил: «Конечно, нет». По его словам, видео было адресовано исключительно Нурмагомедову.

Ранее спортсмен признался, что ему нравился бойцовский стиль Нурмагомедова.

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