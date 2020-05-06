Боец ММА Кузнецов заверил, что не хотел оскорбить жителей Кавказа

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов признался, что не хотел оскорбить жителей Кавказа своим клипом про действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

© Аккаунт Дмитрия Кузнецова

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На вопрос, хотел ли Кузнецов оскорбить жителей Кавказа, он ответил: «Конечно, нет». По его словам, видео было адресовано исключительно Нурмагомедову. Ранее спортсмен признался, что ему нравился бойцовский стиль Нурмагомедова.