СМИ: Неймар отказался от €100 млн ради перехода в «Барселону»
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что игрок готов пойти на понижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за сине-гранатовых.
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей. В нынешнем сезоне за ПСЖ он сыграл 22 матча, отметился 18 голами и десятью результативными передачами.
Ранее ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый контракт с такой же зарплатой, как у Неймара.