СМИ: Неймар отказался от €100 млн ради перехода в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар отказался от продления контракта с французским клубом с бонусом в €100 млн ради возвращения в «Барселону».

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что игрок готов пойти на понижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за сине-гранатовых.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей. В нынешнем сезоне за ПСЖ он сыграл 22 матча, отметился 18 голами и десятью результативными передачами.

Ранее ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый контракт с такой же зарплатой, как у Неймара.