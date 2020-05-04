Шарапова проиграла в первом круге виртуального турнира

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова уступила в первом круге благотворительного онлайн-турнира Stay at Home Slam.

Партнёршей Шараповой стала известная модель Карли Клосс. Пара уступила теннисисту Кевину Андерсону и игроку НФЛ Райану Тэннехиллу со счётом 3:6.

«Привела себя в порядок и оделась по случаю, но над моими игровыми навыками нужно серьёзно поработать. Спасибо организаторам турнира за то, что собрали нас вместе и помогли совместно пожертвовать $1,4 млн на благотворительность в эти невиданные времена», — рассказала теннисистка после поражения.

Победителями турнира, организованного Женской теннисной ассоциацией (WTA), стали теннисист Тейлор Фритц и блогер Эддисон Рэй. В финале они обыграли пару Кей Нисикори — Стив Аоки.

Ранее сообщалось, что немец Бенджамин Хассан стал первым в истории теннисистом, который сыграл матч в маске.