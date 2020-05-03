Солигорский «Шахтёр» разгромил «Ислочь» в седьмом туре чемпионата Белоруссии

В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу солигорский «Шахтёр» одержал крупную победу над «Ислочью».

Матч, проходивший на стадионе «Строитель» в Солигорске, завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в матче на счету Виталия Лисаковича (дубль), Дмитрия Подстрелова и Дарко Бодула.

«Шахтёр» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. У «Ислочи» 12 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что БАТЭ победил «Неман» в матче чемпионата Белоруссии по футболу.