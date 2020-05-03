Солигорский «Шахтёр» разгромил «Ислочь» в седьмом туре чемпионата Белоруссии
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Матч, проходивший на стадионе «Строитель» в Солигорске, завершился победой хозяев со счётом 4:0.
Голы в матче на счету Виталия Лисаковича (дубль), Дмитрия Подстрелова и Дарко Бодула.
«Шахтёр» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. У «Ислочи» 12 очков и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что БАТЭ победил «Неман» в матче чемпионата Белоруссии по футболу.