Солигорский «Шахтёр» разгромил «Ислочь» в седьмом туре чемпионата Белоруссии

Короткая ссылка
В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу солигорский «Шахтёр» одержал крупную победу над «Ислочью».
Солигорский «Шахтёр» разгромил «Ислочь» в седьмом туре чемпионата Белоруссии
  • vk.com
  • © ФК «Шахтёр» Солигорск

Матч, проходивший на стадионе «Строитель» в Солигорске, завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Голы в матче на счету Виталия Лисаковича (дубль), Дмитрия Подстрелова и Дарко Бодула.

«Шахтёр» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. У «Ислочи» 12 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что БАТЭ победил «Неман» в матче чемпионата Белоруссии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить