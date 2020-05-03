Арум: у меня почти не осталось уважения к Уайту и его работе

Короткая ссылка
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал мнение о решении президента UFC Даны Уайта провести несколько турниров в период пандемии коронавируса.
Арум: у меня почти не осталось уважения к Уайту и его работе
  • Боб Арум
  • Reuters

«Я желаю им удачи. Надеюсь, они не поставят под угрозу безопасность участников. Однако я считаю, что это безответственно и из этого не получится ничего хорошего», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Он отметил, что при организации поединков его промоутерской компанией на первом плане будет стоять безопасность спортсменов.

«Мы не будем вести себя так безответственно, как Уайт. Я не хочу, чтобы в наши дела вмешивалась политика. У меня почти не осталось уважения к Дане Уайту и его работе», — добавил промоутер.

UFC намерен провести три подряд турнира в Джексонвилле, штат Флорида, — 9, 13 и 16 мая.

Ранее сообщалось, что Тони Джонсон раскритиковал решение UFC проводить турниры в условиях пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить