Арум: у меня почти не осталось уважения к Уайту и его работе

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал мнение о решении президента UFC Даны Уайта провести несколько турниров в период пандемии коронавируса.

«Я желаю им удачи. Надеюсь, они не поставят под угрозу безопасность участников. Однако я считаю, что это безответственно и из этого не получится ничего хорошего», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Он отметил, что при организации поединков его промоутерской компанией на первом плане будет стоять безопасность спортсменов.

«Мы не будем вести себя так безответственно, как Уайт. Я не хочу, чтобы в наши дела вмешивалась политика. У меня почти не осталось уважения к Дане Уайту и его работе», — добавил промоутер.

UFC намерен провести три подряд турнира в Джексонвилле, штат Флорида, — 9, 13 и 16 мая.

Ранее сообщалось, что Тони Джонсон раскритиковал решение UFC проводить турниры в условиях пандемии.