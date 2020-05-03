В «Металлурге» рассказали о переговорах с хоккеистом Мозякиным

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с нападающим Сергеем Мозякиным о подписании нового контракта.

«Время изучить вопрос у нас ещё есть. Фактически вопрос, наверное, решён, поэтому непринципиально, когда оформить бумаги. Думаю, к соглашению мы придём всё равно», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Контракт 39-летнего Мозякина с «Металлургом» истёк 30 апреля. Форвард выступал за магнитогорский клуб с 2011 года, дважды завоевав в его составе Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва.