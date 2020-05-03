Агент Хохлачёва заявил, что хоккеист с воодушевлением воспринял обмен в «Авангард»

Короткая ссылка
Агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста Александра Хохлачёва, прокомментировал обмен форварда из московского «Спартака» в омский «Авангард».
Агент Хохлачёва заявил, что хоккеист с воодушевлением воспринял обмен в «Авангард»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Александр с воодушевлением воспринял новость о переходе. Не в том смысле, что он не хотел играть в «Спартаке», но уж если так произошло, то он доволен обменом в такую команду, как «Авангард», — цитирует Черных РИА Новости.

Хохлачёв провёл 56 матчей в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги и набрал 32 (14 + 18) очка. В плей-офф на его счету шесть игр, два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обменял Сергея Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить