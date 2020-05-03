Агент Хохлачёва заявил, что хоккеист с воодушевлением воспринял обмен в «Авангард»
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- РИА Новости
«Александр с воодушевлением воспринял новость о переходе. Не в том смысле, что он не хотел играть в «Спартаке», но уж если так произошло, то он доволен обменом в такую команду, как «Авангард», — цитирует Черных РИА Новости.
Хохлачёв провёл 56 матчей в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги и набрал 32 (14 + 18) очка. В плей-офф на его счету шесть игр, два гола и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обменял Сергея Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва.