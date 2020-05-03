Агент Хохлачёва заявил, что хоккеист с воодушевлением воспринял обмен в «Авангард»

Агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста Александра Хохлачёва, прокомментировал обмен форварда из московского «Спартака» в омский «Авангард».

«Александр с воодушевлением воспринял новость о переходе. Не в том смысле, что он не хотел играть в «Спартаке», но уж если так произошло, то он доволен обменом в такую команду, как «Авангард», — цитирует Черных РИА Новости.

Хохлачёв провёл 56 матчей в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги и набрал 32 (14 + 18) очка. В плей-офф на его счету шесть игр, два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обменял Сергея Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва.