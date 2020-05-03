Агент подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту Яннулису

Джеки Муяль, агент защитника греческого ПАОКа Димитриса Яннулиса, подтвердил, что его клиент может летом перейти в московский футбольный клуб «Локомотив».

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«Такая возможность существует», — цитирует Муяля РИА Новости. В минувшем сезоне Яннулис провёл 34 матча за ПАОК и забил один мяч. Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Греции Яннулисом.