Агент подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту Яннулису
Джеки Муяль, агент защитника греческого ПАОКа Димитриса Яннулиса, подтвердил, что его клиент может летом перейти в московский футбольный клуб «Локомотив».
- @Super_League_GR
«Такая возможность существует», — цитирует Муяля РИА Новости.
В минувшем сезоне Яннулис провёл 34 матча за ПАОК и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Греции Яннулисом.
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