Премьер-министр Испании выразил надежду на скорое возобновление спортивного сезона

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Премьер-министр Испании Педро Санчес поделился мнением о процессе возобновления спортивного сезона в стране, прерванного из-за коронавируса.
Премьер-министр Испании выразил надежду на скорое возобновление спортивного сезона
  • Reuters

«Мне больше нравится баскетбол, чем футбол, но надеемся, что он скоро вернётся. Решение будет приниматься федерациями и лигами. Мы уже начали разрешать индивидуальные тренировки для командных видов спорта. Будем надеяться на лучшее, однако, боюсь, сначала мы будем смотреть соревнования по телевизору, а не на стадионах. Индивидуальные тренировки и базовые занятия для профессиональных команд будут доступны с 4 мая», — приводит слова Санчеса Marca

Испания является лидером по количеству заболевших коронавирусом в Европе.

Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса умерли более 25 тыс. человек.

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