Родственник Нурмагомедова рассказал, как боец отреагировал на отмену боя с Фергюсоном
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«Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Всё было под вопросом. Говорил, что могут сделать в ОАЭ, но уверенности нет. Он не был в курсе. Ему могли позвонить в любой день и сказать о новых условиях, но конкретики не было», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что в такой ситуации невольно начинаешь находиться в подвешенном состоянии.
«Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно. Мы все со сжатыми кулаками верили, что поединок пройдёт, ждали его», — добавил Хасбулаев.
Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля, однако был отменён из-за пандемии коронавируса.
Ранее Нурмагомедов заявил, что предыдущий тренировочный лагерь был лучшим в его карьере.