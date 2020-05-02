Родственник Нурмагомедова рассказал, как боец отреагировал на отмену боя с Фергюсоном

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, который является родственником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о реакции Хабиба на отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.
Родственник Нурмагомедова рассказал, как боец отреагировал на отмену боя с Фергюсоном
  • Gettyimages.ru

«Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Всё было под вопросом. Говорил, что могут сделать в ОАЭ, но уверенности нет. Он не был в курсе. Ему могли позвонить в любой день и сказать о новых условиях, но конкретики не было», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в такой ситуации невольно начинаешь находиться в подвешенном состоянии.

«Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно. Мы все со сжатыми кулаками верили, что поединок пройдёт, ждали его», — добавил Хасбулаев.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля, однако был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов заявил, что предыдущий тренировочный лагерь был лучшим в его карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить