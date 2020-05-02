Родственник Нурмагомедова рассказал, как боец отреагировал на отмену боя с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, который является родственником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о реакции Хабиба на отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.

«Хабиб тренировался, но не был уверен, что ему дадут бой. Всё было под вопросом. Говорил, что могут сделать в ОАЭ, но уверенности нет. Он не был в курсе. Ему могли позвонить в любой день и сказать о новых условиях, но конкретики не было», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в такой ситуации невольно начинаешь находиться в подвешенном состоянии.

«Я видел, что Хабиб очень сильно хотел этого боя. Это было очень заметно. Мы все со сжатыми кулаками верили, что поединок пройдёт, ждали его», — добавил Хасбулаев.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля, однако был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее Нурмагомедов заявил, что предыдущий тренировочный лагерь был лучшим в его карьере.