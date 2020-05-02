Моуринью рассказал, после какого поражения заплакал единственный раз в карьере

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», рассказал, как переживал поражение от мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов в 2012 году.

«Эта ночь — единственный раз в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню. Мы с Айтором Каранкой остановились перед моим домом и плакали», — цитирует Моуринью Marca.

По его словам, для него это поражение было очень тяжёлым, так как он считал свою команду лучшей в том сезоне. Тогда «Реал» уступил «Баварии» в серии пенальти на своём стадионе.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Ранее Моуринью рассказал о своём отношении к приостановке сезона-2019/20 из-за всемирной пандемии коронавируса.