Фигуристка Куракова: мой парень в Польше, я в России, мы не виделись уже месяц и 24 дня

Выступающая за Польшу российская фигуристка Екатерина Куракова назвала правильным решением отмену чемпионата мира в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В то же время она выразила разочарование данным фактом, поскольку в Токио собиралась дебютировать на взрослом ЧМ.

«До конца верила, что его всё-таки проведут осенью 2020-го. Я всегда за то, чтобы соревноваться, — даже если плохое самочувствие, все равно буду пересиливать себя. Например, после юниорского чемпионата мира в Эстонии я тут же прилетела в Канаду, и через день мы уже накатывали программы. Без отдыха. О позитивных итогах: я очень рада, что на ЮЧМ — моем последнем старте в сезоне — смогла себя хорошо показать. На всех прыжках были докруты, то есть мы исправили предыдущие ошибки. Я хотела показать, что в период спортивного карантина, который у меня был из-за перехода в сборную Польши, я не отсиживалась, а проделала большой объем работы», — приводит слова Кураковой «Газета.Ru».

Спортсменка также призналась, что по причине закрытия границ давно не виделась со своим молодым человеком польским фигуристом Филипом Бояновски.

«Он в Польше, я в России, мы не виделись уже месяц и 24 дня. Но у меня есть польское гражданство, и я надеюсь, что, когда откроют аэропорты, я смогу сразу же туда прилететь. В Польше вроде бы начинает налаживаться ситуация, и катки там могут даже скорее открыться, потому что эта страна была раньше охвачена, чем Россия. Там еще с марта нельзя выходить на улицу, и все закрыто», — отметила Куракова.

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