Глава Минспорта: может потребоваться изменение модели проведения соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин допустил изменение моделей организации соревнований после завершения пандемии коронавируса.

Он также признался, что пока не видит ясного выхода из ситуации с профессиональными клубами.

«В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнеров бизнеса, а он сейчас тоже серьезно пострадал. Поэтому потребуется время. И возможное, переформатирование всей политики», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что на статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску.