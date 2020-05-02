Глава Минспорта: может потребоваться изменение модели проведения соревнований

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Министр спорта России Олег Матыцин допустил изменение моделей организации соревнований после завершения пандемии коронавируса.
Глава Минспорта: может потребоваться изменение модели проведения соревнований
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Он также признался, что пока не видит ясного выхода из ситуации с профессиональными клубами.

«В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнеров бизнеса, а он сейчас тоже серьезно пострадал. Поэтому потребуется время. И возможное, переформатирование всей политики», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что на статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску.

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