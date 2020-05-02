«Металлург» продлил контракты с Кошечкиным и Кулёминым

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил новые контракты с вратарём Василием Кошечкиным, нападающим Николаем Кулёминым и защитником Артёмом Минулиным.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашения с Кулёминым и Минулиным рассчитаны на два года, а с Кошечкиным — на один.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кошечкин провёл 49 матчей, в среднем отразив 93,3% бросков. Кулёмин сыграл 57 матчей, забросил 12 шайб и отдал восемь результативных передач. На счету Минулина 21 матч за сезон и ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата Словакии по хоккею перешёл в «Северсталь».