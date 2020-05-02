«Металлург» продлил контракты с Кошечкиным и Кулёминым

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Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил новые контракты с вратарём Василием Кошечкиным, нападающим Николаем Кулёминым и защитником Артёмом Минулиным.
«Металлург» продлил контракты с Кошечкиным и Кулёминым
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Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашения с Кулёминым и Минулиным рассчитаны на два года, а с Кошечкиным — на один. 

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кошечкин провёл 49 матчей, в среднем отразив 93,3% бросков. Кулёмин сыграл 57 матчей, забросил 12 шайб и отдал восемь результативных передач. На счету Минулина 21 матч за сезон и ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата Словакии по хоккею перешёл в «Северсталь».

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