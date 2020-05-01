Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдёт без зрителей

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Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок между боксёрами тяжёлого веса Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом пройдёт при пустых трибунах.
Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдёт без зрителей
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта довольно рано, так что он пройдёт за закрытыми дверями», — цитирует Хирна Sky Sports.

Кроме того, Хирн заверил, что поединок между российским и английским спортсменами станет одним из первых после окончания перерыва из-за пандемии коронавируса.

Поветкин провёл на профессиональном ринге 38 боёв, одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения, а одну схватку свёл вничью.

Уайт имеет в своём послужном списке 27 побед (18 — досрочно) при всего одном поражении.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что Поветкин уже 12 лет не выпивает. 

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