Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдёт без зрителей
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
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«Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта довольно рано, так что он пройдёт за закрытыми дверями», — цитирует Хирна Sky Sports.
Кроме того, Хирн заверил, что поединок между российским и английским спортсменами станет одним из первых после окончания перерыва из-за пандемии коронавируса.
Поветкин провёл на профессиональном ринге 38 боёв, одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения, а одну схватку свёл вничью.
Уайт имеет в своём послужном списке 27 побед (18 — досрочно) при всего одном поражении.
Ранее экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что Поветкин уже 12 лет не выпивает.