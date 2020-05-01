Чемпионка мира по волейболу Кошелева думает о завершении карьеры

Чемпионка мира, двукратная обладательница золота первенства Европы по волейболу Татьяна Кошелева призналась, что раздумывает об уходе из спорта.

«На протяжении всей карьеры у меня не было момента, когда я хотела бы уйти из волейбола. Такого точно не было, потому что любовь к волейболу настолько сильна. Но сейчас появляются мысли о том, что моя карьера близится к завершению. Я начала задумываться о том, что хочу завершить карьеру, о том, что пришло время плавно перестраиваться на что-то другое», — цитирует Кошелеву РИА Новости.

Прославленная волейболистка призналась, что по-прежнему любит волейбол, но понимает, что рано или поздно и ей, и её партнёршам придётся задуматься об уходе из спорта.

Кошелева выразила мнение, что пришло время развиваться в другом направлении, получать новые знания и опыт. При этом она не сказала, в какой сфере планирует реализовываться.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по волейболу в составе сборной России. На клубном уровне она трижды выигрывала первенство страны и пять раз — Кубок, а также помогала команде «Заречье-Одинцово» дойти до финала Лиги чемпионов.

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