Нобоа заявил, что не жалеет об уходе из «Зенита»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не жалеет об уходе из петербургского «Зенита».
Нобоа заявил, что не жалеет об уходе из «Зенита»
  • РИА Новости

«Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставят мне шанса проявить себя, особенно после тяжёлой травмы. Когда же «Зенит» приобрёл такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Ещё раз подчеркну: я ушёл из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому, что мне больше не было места на поле», — приводит слова Нобоа Bobsoccer.

Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год, проведя за петербургский клуб 22 матча и отличившись одним голом и шестью голевыми передачами. Летом на правах свободного агента он перешёл в «Сочи», за который провёл 16 матчей, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

Ранее Геркус заявил, что Семак мог возглавить «Локомотив».

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