Бывший футболист сборной России Алексей Смертин написал письмо 20-летнему себе в свой юбилей.

«Лёша, только представь. Ты не просто сыграешь на «Стад де Франс», а победишь чемпионов мира у них дома, когда в это никто не верил. Ты рискнёшь всем и уедешь во Францию, и поступок изменит жизнь навсегда. Ты окажешься в потрясающем Бордо. А потом в Лондоне, где сыграешь в команде с лучшими игроками и тренером», — написал Смертин.

1 мая экс-футболисту исполнилось 45 лет.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал досрочное завершение сезона ФНЛ.