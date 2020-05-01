Смертин написал письмо 20-летнему себе

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Бывший футболист сборной России Алексей Смертин написал письмо 20-летнему себе в свой юбилей.
Смертин написал письмо 20-летнему себе
  • РИА Новости

«Лёша, только представь. Ты не просто сыграешь на «Стад де Франс», а победишь чемпионов мира у них дома, когда в это никто не верил. Ты рискнёшь всем и уедешь во Францию, и поступок изменит жизнь навсегда. Ты окажешься в потрясающем Бордо. А потом в Лондоне, где сыграешь в команде с лучшими игроками и тренером», — написал Смертин.

1 мая экс-футболисту исполнилось 45 лет.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал досрочное завершение сезона ФНЛ.

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