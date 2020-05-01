Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил об уходе десятерых хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Никита Пивцакин, Дмитрий Зайцев, Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, Брэндон Козун, Эрик О'Делл и Томаш Филиппи, а Василий Демченко по двустороннему контракту переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продлевать контракт с чемпионом мира по хоккею Афиногеновым.