«Металлург» объявил об уходе десятерых хоккеистов

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Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил об уходе десятерых хоккеистов.
«Металлург» объявил об уходе десятерых хоккеистов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Никита Пивцакин, Дмитрий Зайцев, Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, Брэндон Козун, Эрик О'Делл и Томаш Филиппи, а Василий Демченко по двустороннему контракту переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продлевать контракт с чемпионом мира по хоккею Афиногеновым.

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