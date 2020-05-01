СМИ: НБА планирует перенести драфт-2020 на август или сентябрь

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Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года из-за пандемии коронавируса будет перенесён на конец лета — начало осени.
СМИ: НБА планирует перенести драфт-2020 на август или сентябрь
  • Reuters

Как сообщает Bleacher Report, лига намерена до последнего ждать возможности доиграть прерванный из-за пандемии сезон, от результатов которого зависит окончательный порядок выбора на предстоящем драфте.

Изначально драфт-2020 должен был пройти 25 июня.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА рекомендовала клубам не тестировать на коронавирус игроков без симптомов.

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