СМИ: НБА планирует перенести драфт-2020 на август или сентябрь
- Reuters
Как сообщает Bleacher Report, лига намерена до последнего ждать возможности доиграть прерванный из-за пандемии сезон, от результатов которого зависит окончательный порядок выбора на предстоящем драфте.
Изначально драфт-2020 должен был пройти 25 июня.
Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что НБА рекомендовала клубам не тестировать на коронавирус игроков без симптомов.