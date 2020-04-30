Агент рассказал, как «Спартак» отказался от приобретения Дзагоева
- РИА Новости
«На Дзагоева выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко», — приводятся слова Хинчагова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».
Агент выразил мнение, что в тот момент Игорь Горбатенко оценивался выше Дзагоева. При этом Алан попал в ЦСКА потому, что на его приобретении настоял Валерий Газзаев.
Дзагоев пополнил состав ЦСКА в 2008 году. В составе армейского коллектива он провёл 351 матч и забил 75 мячей.
Ранее появилась информация, что арендованный у самарских «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев станет футболистом «Спартака» на постоянной основе.