Агент рассказал, как «Спартак» отказался от приобретения Дзагоева

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Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, что полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев мог оказаться в «Спартаке».
Агент рассказал, как «Спартак» отказался от приобретения Дзагоева
  • РИА Новости

«На Дзагоева выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко», — приводятся слова Хинчагова на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Агент выразил мнение, что в тот момент Игорь Горбатенко оценивался выше Дзагоева. При этом Алан попал в ЦСКА потому, что на его приобретении настоял Валерий Газзаев.

Дзагоев пополнил состав ЦСКА в 2008 году. В составе армейского коллектива он провёл 351 матч и забил 75 мячей.

Ранее появилась информация, что арендованный у самарских «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев станет футболистом «Спартака» на постоянной основе.

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