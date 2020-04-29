СМИ: ЦСКА инициировал повышение потолка зарплат в КХЛ

Короткая ссылка
Московский клуб ЦСКА стал инициатором голосования относительно возможного увеличения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
СМИ: ЦСКА инициировал повышение потолка зарплат в КХЛ
  • © cska-hockey.ru

Как сообщает РБК, президент клуба Игорь Есмантович, являющийся членом совета директоров КХЛ, направил в лигу письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка с 900 млн до 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что решение по данному вопросу должно быть принято 30 апреля, поскольку уже 1 мая откроется рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Алексей Морозов считает достаточным потолок зарплат на уровне 900 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить