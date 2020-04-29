СМИ: ЦСКА инициировал повышение потолка зарплат в КХЛ

Московский клуб ЦСКА стал инициатором голосования относительно возможного увеличения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Как сообщает РБК, президент клуба Игорь Есмантович, являющийся членом совета директоров КХЛ, направил в лигу письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка с 900 млн до 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что решение по данному вопросу должно быть принято 30 апреля, поскольку уже 1 мая откроется рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ Алексей Морозов считает достаточным потолок зарплат на уровне 900 млн рублей.