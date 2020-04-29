Президент «Урала» предложил транслировать матчи РПЛ на федеральных каналах

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил с предложением транслировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на федеральных телеканалах после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Президент «Урала» предложил транслировать матчи РПЛ на федеральных каналах
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«Ещё никто не знает, когда матчи начнутся и как это будет проходить — со зрителями или без. Хотелось бы, чтобы их показывали не только на «Матч Премьер», но и наше основное телевидение показывало. Конечно, мы будем обращаться. Но у нас до конца сезона есть обязательство перед «Матч Премьер» и телеканалом «Матч ТВ», поэтому будем обсуждать. Пока ещё рано говорить», — приводит слова Иванова РБК.

Он отметил, что, по его мнению, федеральные каналы заинтересованы в том, чтобы транслировать соревнования.

«Думаю, что если в мае или июне начнётся футбол, то другого спорта не будет. Предполагаю, что федеральные каналы смогут найти какие-то деньги, чтобы платить футбольным клубам», — добавил президент «Урала».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона.

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