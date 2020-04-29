Чемпионат России по тяжёлой атлетике перенесут на начало осени
- Reuters
По словам президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова, которые передаёт ТАСС, такое решение связано с пандемией коронавируса, а также с переносом чемпионата Европы.
Он отметил, что место проведения может остаться прежним, однако если Грозный откажется принять турнир, то у ФТАР есть альтернативные варианты.
Чемпионат России должен был пройти в Грозном с 22 по 30 июня.
Ранее сообщалось, что дважды перенесённый ЧЕ по тяжёлой атлетике может пройти в Москве осенью.