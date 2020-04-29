Хоккеист Коскиранта прокомментировал свой уход из СКА

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Финский нападающий Ярно Коскиранта прокомментировал свой уход из санкт-петербургского хоккейного клуба СКА.
Хоккеист Коскиранта прокомментировал свой уход из СКА
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«Пока не могу ничего сказать о своём будущем — ничего официального ещё нет. Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше», — приводит слова Коскиранты РИА Новости.

Он отметил, что будет с теплотой в душе вспоминать время, проведённое в России.

33-летний финн играл в СКА с 2015 года и завоевал с командой Кубок Гагарина. С 2013 по 2015 год он выступал за новосибирскую «Сибирь».

Ранее сообщалось, что СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов.

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