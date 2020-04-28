Президент КХЛ объяснил, почему лиге не нужно копировать драфт НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, почему лиге не стоит возобновлять практику драфта молодых игроков, аналогичную тому, как это делают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Нужно ли возрождение драфта? Он уместен при североамериканской системе профессионального спорта, когда у клубов нет своих школ. Наши клубы растят молодёжь с детства, чтобы она пополняла команды клуба. Копировать драфт без учёта наших реалий я не считаю нужным», — приводит слова Морозова РБК.

Драфт юниоров КХЛ проводился с 2009 по 2016 год, после чего от данной практики было решено отказаться.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила церемонию закрытия сезона.