Президент КХЛ объяснил, почему лиге не нужно копировать драфт НХЛ
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- РИА Новости
«Нужно ли возрождение драфта? Он уместен при североамериканской системе профессионального спорта, когда у клубов нет своих школ. Наши клубы растят молодёжь с детства, чтобы она пополняла команды клуба. Копировать драфт без учёта наших реалий я не считаю нужным», — приводит слова Морозова РБК.
Драфт юниоров КХЛ проводился с 2009 по 2016 год, после чего от данной практики было решено отказаться.
Ранее сообщалось, что КХЛ отменила церемонию закрытия сезона.