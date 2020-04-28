Президент КХЛ объяснил, почему лиге не нужно копировать драфт НХЛ

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, почему лиге не стоит возобновлять практику драфта молодых игроков, аналогичную тому, как это делают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Президент КХЛ объяснил, почему лиге не нужно копировать драфт НХЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Нужно ли возрождение драфта? Он уместен при североамериканской системе профессионального спорта, когда у клубов нет своих школ. Наши клубы растят молодёжь с детства, чтобы она пополняла команды клуба. Копировать драфт без учёта наших реалий я не считаю нужным», — приводит слова Морозова РБК.

Драфт юниоров КХЛ проводился с 2009 по 2016 год, после чего от данной практики было решено отказаться.

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила церемонию закрытия сезона.

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