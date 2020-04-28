Свитолина об объединении WTA и ATP: думаю, что это правильный шаг

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина высказала мнение о предложении швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA).

«В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое выдвинули Федерер и Надаль. Думаю, что это правильный шаг для обеих ассоциаций и сейчас правильное время, чтобы это сделать», — приводит слова Свитолиной Btu.org.ua со ссылкой на эфир Eurosport.

Он отметила, что в нынешней обстановке сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров и отмены соревнований.

«Думаю, что это во многом зависит от стран, очень сложно предположить, что произойдёт дальше. Но я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться», — добавила 25-летняя украинка.

ATP и WTA были созданы в 1972 и 1973 годах для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Ранее сообщалось, что ATP и WTA продлят паузу из-за коронавируса до 3 августа.