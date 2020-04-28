Audi объявила об уходе из DTM

Немецкая компания Audi приняла решение покинуть гоночную серию DTM после сезона 2020 года.

В заявлении говорится, что руководство Audi приняло это решение в связи с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Отмечается, что компания намерена сконцентрироваться на развитии команды в чемпионате по автогонкам на электромобилях «Формула-Е».

Audi была представлена в DTM с 1990 года (с перерывами), на автомобилях марки было одержано 114 побед и завоевано 11 чемпионских титулов в личном зачёте. Последний из титулов завоевал в прошлом сезоне немец Рене Раст.

Ранее сообщалось, что Россия примет этап DTM в 2020 году.