Audi объявила об уходе из DTM

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Немецкая компания Audi приняла решение покинуть гоночную серию DTM после сезона 2020 года.
Audi объявила об уходе из DTM
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В заявлении говорится, что руководство Audi приняло это решение в связи с экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Отмечается, что компания намерена сконцентрироваться на развитии команды в чемпионате по автогонкам на электромобилях «Формула-Е».

Audi была представлена в DTM с 1990 года (с перерывами), на автомобилях марки было одержано 114 побед и завоевано 11 чемпионских титулов в личном зачёте. Последний из титулов завоевал в прошлом сезоне немец Рене Раст.

Ранее сообщалось, что Россия примет этап DTM в 2020 году.

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