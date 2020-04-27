Нобоа: никто не знает, когда возобновится сезон РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал мнение о перспективах возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в свете ситуации с пандемией коронавируса.

«Кажется, этого реально никто не знает. Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем всё, что сказали тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно быстро набрать форму», — приводит слова Нобоа РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.