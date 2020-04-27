Нобоа: никто не знает, когда возобновится сезон РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал мнение о перспективах возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в свете ситуации с пандемией коронавируса.
Нобоа: никто не знает, когда возобновится сезон РПЛ
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Кажется, этого реально никто не знает. Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем всё, что сказали тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно быстро набрать форму», — приводит слова Нобоа РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить