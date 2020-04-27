Баскетболиста NCAA арестовали за убийство

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Защитник баскетбольной команды Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Талейн Грин Вейв» Тешон Хайтауэр арестован по обвинению в убийстве.
Баскетболиста NCAA арестовали за убийство
  • Тешон Хайтауэр (справа)
  • Reuters
  • © David Butler II

Как сообщает ESPN, 22-летний Хайтауэр, намеревавшийся выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обвиняется в нападении и убийстве при отягчающих обстоятельствах, в котором замешаны шесть человек, в том числе его брат.

«Талейн Грин Вейв» уже объявил о расторжении контракта со спортсменом, который в текущем сезоне был лучшим игроком команды, в среднем за игру набирая 15,9 очка и совершая 4,6 подбора.

Ранее сообщалось, что NCAA отменила «Мартовское безумие».

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