Гран-при «Формулы-1» во Франции отменён из-за коронавируса

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Организаторы Гран-при Франции приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Гран-при «Формулы-1» во Франции отменён из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Гран-при Франции должен был пройти с 26 по 28 июня на автодроме «Поль Рикар», расположенном в коммуне Ле-Кастелле на юго-востоке страны.

Таким образом, это уже второй отменённый из-за пандемии этап нынешнего сезона. До этого было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что в Сочи намерены провести Гран-при «Формулы-1» в установленные сроки и со зрителями.

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