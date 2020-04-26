В Испании намерены стерилизовать поле и мячи до, после и в перерывах матчей

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Глава ассоциации врачей Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Рамос рассказал о мерах предосторожности, которые будут приняты в случае возобновления чемпионата Испании.
В Испании намерены стерилизовать поле и мячи до, после и в перерывах матчей
  • Reuters

«Сперва игроки не будут контактировать друг с другом так, как привыкли. Мы увидим с вами иной вид футбола. Всё будет немного по-другому. Футболисты не будут держаться друг за друга при подаче угловых. Весь инвентарь, включая поле и мячи, будет стерилизован до и после игры, а также в перерыве. Попадание стерильного мяча на стерильном поле — так будет тяжело заразиться», — приводит слова Рамоса El País.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Головин должен вернуться в Монако 11 мая.

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