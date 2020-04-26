СМИ: Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта

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Французский защитник Рафаэль Варан не может найти общий язык с руководством мадридского «Реала» о новом контракте.
СМИ: Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта
  • Reuters

Об этом сообщает AS. По информации источника, на данный момент переговоры Варана с клубом приостановлены. «Реал» предлагает французу продление до 2025 года.

Варан выступает за мадридцев с 2011 года. В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Доннарумма готов остаться в «Милане» в случае увеличения зарплаты.

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