Глава СБР считает, что Королькевич и Кабуков не достойны тренировать сборную России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против кандидатур Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты старших тренеров сборной России.
Глава СБР считает, что Королькевич и Кабуков не достойны тренировать сборную России
  • РИА Новости

«Главное разногласие между правлением СБР и мною — это тренерский штаб и его состав. Не хочу, чтобы были Королькевич и Кабуков. Может, для Казахстана и Беларуси это нормально и приемлемо. Мы не можем так рисковать в предолимпийский сезон: придут тренеры, которые не знают спортсменов, и будут их готовить», — сказал Драчёв в эфире в Instagram.

По его словам, СБР поручил вице-президенту организации Валерию Польховскому отчёты о возможных кандидатах, после чего и выбрали Королькевича и Кабукова.

«Основная претензия к Королькевичу — это допинг. Появляется то, от чего мы отошли. Сборная должна быть чистейшая, мы выбрали тренеров, которые даже близко до этого не были в команде. Это не те тренеры, которые достойны тренировать сборную команду», — добавил Драчёв.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

СБР направил на согласование в Минспорт кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Кроме того, на посты тренеров женской и мужской команд были утверждены Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.

Ранее Сергей Чепиков заявил, что намерен поддержать Драчёва на выборах президента СБР.

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