Агент футболиста «Спартака» Тиля рассказала об интересе «Динамо»

Агент Полина Лельчук, представляющая интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что игроком интересовалось столичное «Динамо».

«Работа велась с мая не только по Гусу, но он был приоритетным футболистом, которого хотели привести на российский рынок. Переговоры велись с несколькими клубами, про «Динамо» уже можно сказать. Тиль изначально не был дешёвым футболистом. АЗ — непростой клуб в переговорном процессе», — цитирует Лельчук «Спорт-Экспресс».

Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ в начале сезона за €18 млн. С тех пор он провёл за красно-белых 17 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Джордан Ларссон признался, что хотел бы выиграть ЛЧ со «Спартаком».