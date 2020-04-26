Агент футболиста «Спартака» Тиля рассказала об интересе «Динамо»

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Агент Полина Лельчук, представляющая интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что игроком интересовалось столичное «Динамо».
Агент футболиста «Спартака» Тиля рассказала об интересе «Динамо»
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«Работа велась с мая не только по Гусу, но он был приоритетным футболистом, которого хотели привести на российский рынок. Переговоры велись с несколькими клубами, про «Динамо» уже можно сказать. Тиль изначально не был дешёвым футболистом. АЗ — непростой клуб в переговорном процессе», — цитирует Лельчук «Спорт-Экспресс».

Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ в начале сезона за €18 млн. С тех пор он провёл за красно-белых 17 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Джордан Ларссон признался, что хотел бы выиграть ЛЧ со «Спартаком».

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