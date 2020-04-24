Сухой: могу сказать игроку «Убери руки», но без использования мата

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой ответил на вопрос, могут ли судьи использовать нецензурную лексику во время матча.

«Нереально. Мы с футболистами плывём в одной лодке, делаем одно дело, друг друга надо уважать. Где-то могу сказать: «Хватит», «Успокойтесь» или «Убери руки», но без использования нецензурной брани», — сказал Сухой в интервью RT.

При этом он отметил, что если футболист матерится в адрес рефери, то необходимо сразу реагировать и удалять его.

«Но понять это очень сложно. Судья весь в игре, следит за эпизодом, и тут кто-то сбоку что-то говорит. Тяжело разобраться, кому именно. За ругань в свой адрес я удалял людей, но не в Премьер-лиге. В РПЛ и ФНЛ дисциплина, как правило, на уровне, а вот ниже — порой хромает», — добавил Сухой.

Ранее арбитр РПЛ рассказал, как после одной из игр футболист набросился на него с кулаками.