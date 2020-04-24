РУСАДА дисквалифицировало легкоатлетку Галимову на четыре года

Российская бегунья на марафонские дистанции Валентина Галимова дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Как сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте, 33-летняя спортсменка наказана в соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Она признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.1. «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Ранее один из тренеров Галимовой Сергей Попов был лишён лицензии.

Также сообщалось, что умер олимпийский чемпион Москвы-1980 Гаудер.