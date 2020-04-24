РУСАДА дисквалифицировало легкоатлетку Галимову на четыре года

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Российская бегунья на марафонские дистанции Валентина Галимова дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Как сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте, 33-летняя спортсменка наказана в соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Она признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п. 2.1. «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Ранее один из тренеров Галимовой Сергей Попов был лишён лицензии.

Также сообщалось, что умер олимпийский чемпион Москвы-1980 Гаудер.

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