Финалист Кубка Гагарина — 2009/10 Волков стал генменеджером «Авангарда»

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Известный в прошлом хоккеист Алексей Волков назначен генеральным менеджером «Авангарда».

Об это сообщается на официальном сайте омского клуба. В конце 1990-х вратарь принадлежал «Лос-Анджелес Кингз», но не сыграл в НХЛ, выступая в низших лигах. После возвращения в Россию Волков играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Спартак» и другие команды. Он также имеет опыт выступлений за сборную. В 1999 году был в её заявке на чемпионате мира, а позже приглашался на этапы Евротура. В сезоне-2009/10 вратарь вместе с ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина.

В последние годы Волков работал ассистентом генменеджера «Автомобилиста» и скаутом ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Кузнецов станет участником кибертурнира среди игроков НХЛ.

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