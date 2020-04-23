Украинский футболист Малиновский назвал Кононова самым спокойным тренером в своей карьере

Короткая ссылка
Игрок итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о бывшем тренере московского «Спартака» Олеге Кононове, под руководством которого он выступал в 2012—2013 годах за «Севастополь».

Украинский спортсмен отвечал на вопросы в интервью для YouTube-канала Украинской ассоциации футбола. В частности, его попросили назвать самого жёсткого и самого мягкого тренера в его карьере.

«Самый вспыльчивый, конечно, тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини. Самый спокойный — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешенно, спокойно, более продуманно», — заявил Малиновский.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить