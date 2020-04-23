Украинский футболист Малиновский назвал Кононова самым спокойным тренером в своей карьере
Украинский спортсмен отвечал на вопросы в интервью для YouTube-канала Украинской ассоциации футбола. В частности, его попросили назвать самого жёсткого и самого мягкого тренера в его карьере.
«Самый вспыльчивый, конечно, тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини. Самый спокойный — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешенно, спокойно, более продуманно», — заявил Малиновский.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях.