Украинский футболист Малиновский назвал Кононова самым спокойным тренером в своей карьере

Игрок итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о бывшем тренере московского «Спартака» Олеге Кононове, под руководством которого он выступал в 2012—2013 годах за «Севастополь».

Украинский спортсмен отвечал на вопросы в интервью для YouTube-канала Украинской ассоциации футбола. В частности, его попросили назвать самого жёсткого и самого мягкого тренера в его карьере.

«Самый вспыльчивый, конечно, тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини. Самый спокойный — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешенно, спокойно, более продуманно», — заявил Малиновский.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях.