«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях

SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.

Так, сначала в аккаунте петербургского клуба появилась картинка с подписью: «Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!»

«Зенит» был изображён в виде одетого в строгий костюм бегущего мужчины с синим плащом Супермена за спиной. На девять пунктов позади него находятся девушка в красной юбке и зелёном топе, в которой угадывается «Локо», и парень в зелёном — «Краснодар». Ещё на три шажка сзади стоит жёлтый «Ростов», за ним — конь, повёрнутый назад.

Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции.



И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедимpic.twitter.com/8G3um3J7I1 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 23, 2020

«А самое главное — сидите дома. Ах да, простите», — написали в Twitter представители «Локо», обращаясь к «Зениту».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» М'Вила пожертвовал французской клинике 15 тыс. масок.