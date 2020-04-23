«Зенит» и «Локо» обменялись шутками в соцсетях

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SMM-службы «Зенита» и «Локомотива» обменялись колкостями в Twitter.

Так, сначала в аккаунте петербургского клуба появилась картинка с подписью: «Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!»

«Зенит» был изображён в виде одетого в строгий костюм бегущего мужчины с синим плащом Супермена за спиной. На девять пунктов позади него находятся девушка в красной юбке и зелёном топе, в которой угадывается «Локо», и парень в зелёном — «Краснодар». Ещё на три шажка сзади стоит жёлтый «Ростов», за ним — конь, повёрнутый назад.

«А самое главное — сидите дома. Ах да, простите», — написали в Twitter представители «Локо», обращаясь к «Зениту».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» М'Вила пожертвовал французской клинике 15 тыс. масок.

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