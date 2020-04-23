ЧМ по пляжному волейболу перенесён на 2022 год

Чемпионат мира по пляжному волейболу был перенесён с 2021-го на июнь 2022 года в связи с переносом Олимпийских игр.

Об этом сообщает Международная федерация волейбола. Причиной переноса турнира стал существенный сдвиг в календаре международных соревнований, связанный с пандемией коронавируса и переносом Олимпийских игр в Токио с 2020-го на 2021 год.

Действующими чемпионами мира у мужчин являются россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, которые завоевали титул на первенстве 2019 года в Гамбурге.

Ранее Европейская конфедерация волейбола перенесла все волейбольные матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.