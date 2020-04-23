ЧМ по пляжному волейболу перенесён на 2022 год

Короткая ссылка
Чемпионат мира по пляжному волейболу был перенесён с 2021-го на июнь 2022 года в связи с переносом Олимпийских игр.
ЧМ по пляжному волейболу перенесён на 2022 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает Международная федерация волейбола. Причиной переноса турнира стал существенный сдвиг в календаре международных соревнований, связанный с пандемией коронавируса и переносом Олимпийских игр в Токио с 2020-го на 2021 год.

Действующими чемпионами мира у мужчин являются россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, которые завоевали титул на первенстве 2019 года в Гамбурге.

Ранее Европейская конфедерация волейбола перенесла все волейбольные матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить