В «Вашингтоне» выставили на аукцион клюшки Овечкина и Кузнецова
- Reuters
Среди лотов — клюшки форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова с автографами. Доступна также шайба с автографом нападающего Ильи Ковальчука. Стартовая цена клюшки Овечкина — $800, клюшки Кузнецова — $500, шайбы Ковальчука — $50.
Аукцион продлится до 1 мая. Вырученные деньги пойдут на обеды для медицинских работников, помогающих в борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Кузнецов станет участником кибертурнира среди игроков НХЛ.