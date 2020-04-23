В «Вашингтоне» выставили на аукцион клюшки Овечкина и Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выставил на благотворительный аукцион различные предметы экипировки с автографами игроков.

Среди лотов — клюшки форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова с автографами. Доступна также шайба с автографом нападающего Ильи Ковальчука. Стартовая цена клюшки Овечкина — $800, клюшки Кузнецова — $500, шайбы Ковальчука — $50.

Аукцион продлится до 1 мая. Вырученные деньги пойдут на обеды для медицинских работников, помогающих в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Кузнецов станет участником кибертурнира среди игроков НХЛ.