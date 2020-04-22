Источник: вратарь «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус спустя месяц после первого
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Изначально коронавирус диагностировали у футболиста 20 марта. Вратарь находится дома, его самочувствие не вызывает опасений.
Спортьелло выступает за «Аталанту» с 2013 года. В текущем сезоне 27-летний голкипер сыграл в трёх матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола.
Ранее сообщалось, что голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом.