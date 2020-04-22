Источник: вратарь «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус спустя месяц после первого

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Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло уже месяц не может вылечиться от коронавируса.
Источник: вратарь «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус спустя месяц после первого
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Изначально коронавирус диагностировали у футболиста 20 марта. Вратарь находится дома, его самочувствие не вызывает опасений.

Спортьелло выступает за «Аталанту» с 2013 года. В текущем сезоне 27-летний голкипер сыграл в трёх матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола. 

Ранее сообщалось, что голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом.

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