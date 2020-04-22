Источник: вратарь «Аталанты» сдал положительный тест на коронавирус спустя месяц после первого

Вратарь итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло уже месяц не может вылечиться от коронавируса.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Изначально коронавирус диагностировали у футболиста 20 марта. Вратарь находится дома, его самочувствие не вызывает опасений.

Спортьелло выступает за «Аталанту» с 2013 года. В текущем сезоне 27-летний голкипер сыграл в трёх матчах чемпионата Италии, в которых пропустил три гола.

Ранее сообщалось, что голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом.