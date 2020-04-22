Драчёв: смешно задавать вопросы по компетенции Кабукова

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал назначение Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на пост старших тренеров национальной команды.
Драчёв: смешно задавать вопросы по компетенции Кабукова
  • РИА Новости

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодёжную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера... Вы посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем зачёте, 75-й ближайший спортсмен. Смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера. С Королькевичем такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Сам глава СБР признавался, что голосовал против назначения Кабукова и Королькевича. 

Ранее Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить