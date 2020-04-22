Драчёв: смешно задавать вопросы по компетенции Кабукова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал назначение Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на пост старших тренеров национальной команды.

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодёжную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера... Вы посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем зачёте, 75-й ближайший спортсмен. Смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера. С Королькевичем такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Сам глава СБР признавался, что голосовал против назначения Кабукова и Королькевича.

Ранее Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова.