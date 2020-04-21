Источник: 23 хоккеиста белорусского «Немана» заразились коронавирусом

В белорусском «Немане» произошла вспышка коронавирусной инфекции у хоккеистов основного и юношеского составов.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live. По информации источника, первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финские хоккеисты Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен. Также заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Помимо этого, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых игроков собираются изолировать на одной из баз отдыха.

Белоруссия является единственной страной Европы, где не приостановили спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не будет уходить на режим самоизоляции из-за коронавируса у хоккеиста его команды.