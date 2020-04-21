«Газпром Арена» до мая рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов из-за переноса Евро

Санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесённого на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.

Об этом сообщил гендиректор стадиона Владимир Литвинов, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что арена ещё в марте была переведена в закрытый режим эксплуатации, которые подразумевает поддержание рабочего состояния объекта, а все дополнительные программы — приостановлены.

В связи с пандемией коронавируса футбольный сезон в России и большинстве стран мира был приостановлен, а УЕФА сместил сроки проведения чемпионата Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что перенос Евро на 2021 год не потребует дополнительных трат из бюджета Санкт-Петербурга.