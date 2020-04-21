Лебедев рассказал о разговоре с Путиным после боя с Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев вспомнил, как президент России Владимир Путин интересовался его здоровьем после поединка с Гильермо Джонсом.

«Отлежался с сотрясением мозга, а уже через три месяца поехал в тренировочный лагерь. Когда был в больнице, позвонил президент Путин. Владимир Владимирович поддержал меня, сказал: «Молодец, мы видели, что ты сражался до конца. Если что-то нужно, поможем», — рассказал Лебедев в интервью RT.

По его словам, на следующий день к нему приехал человек, который помог в ходе реабилитации.

«Сначала проходил восстановление в Боткинской больнице, а потом поехал за границу. Было приятно, что заключение наших и немецких врачей совпало почти полностью», — добавил Лебедев.

Ранее он признался, о чём жалеет в своей боксёрской карьере.